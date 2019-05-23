Bilirkişi Mustafa Sandal’ı haklı buldu
Fotoğraflarının ve reklam afişlerinin sözleşme süresi bitmesine rağmen izinsiz olarak BP istasyonlarında reklam amacıyla kullanılmaya devam ettiğini iddia ederek BP Petrolleri AŞ’ye dava açan şarkıcı Mustafa Sandal’ı bilirkişi haklı buldu.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davada, Mustafa Sandal’ın reklam yüzü olduğu BP Petrolleri AŞ’den 4 yıl için 5 milyon 452 bin lira aldığı belirtildi.
Sözleşmenin iki yıl önce aralık ayının sonunda bitmesine rağmen Sandal’ın fotoğrafları ve reklam afişlerinin BP istasyonlarında reklam amacıyla
kullanılmaya devam ettiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde, “50 bin lirası maddi, 15 bin lirası manevi olmak üzere
65 bin liralık tazminatın
davalı şirketten tahsilini istiyoruz” dedi.
Davaya cevap veren BP Petrolleri AŞ de “Ortada bir eser olduğu zaman davacının tazminat isteme hakkı olabilir.
Ancak ortada herhangi bir eser yoktur.
Reklam çalışmalarında BP’nin kurumsal renkleri ve markası kullanılmıştır.
BP’ye ait ürün ve müşteri kartları tanıtılmıştır.
Ortada davacının özelliğini taşıyan bir eser yoktur. Davanın reddi gerekir” dedi.
Duruşma ertelendi
Mahkeme Mustafa Sandal’ın tazminat istemeye hakkı olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Sandal’ın fotoğrafının eser niteliğinde olmasa dahi izinsiz kullanılamayacağının belirtildiği bilirkişi raporunda, “Davacı Mustafa Sandal’ın izinsiz kullanım
bedeli olarak 36 bin 398 lira tazminat talep edebilir. Davacının manevi tazminat talebinin takdiri ise mahkemeye aittir” denildi. Mahkeme bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle