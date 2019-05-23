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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Bilirkişi Mustafa Sandal’ı haklı buldu

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Bilirkişi Mustafa Sandal’ı haklı buldu

Fotoğraflarının ve reklam afişlerinin sözleşme süresi bitmesine rağmen izinsiz olarak BP istasyonlarında reklam amacıyla kullanılmaya devam ettiğini iddia ederek BP Petrolleri AŞ’ye dava açan şarkıcı Mustafa Sandal’ı bilirkişi haklı buldu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davada, Mustafa Sandal’ın reklam yüzü olduğu BP Petrolleri AŞ’den 4 yıl için 5 milyon 452 bin lira aldığı belirtildi.

Sözleşmenin iki yıl önce aralık ayının sonunda bitmesine rağmen Sandal’ın fotoğrafları ve reklam afişlerinin BP istasyonlarında reklam amacıyla
kullanılmaya devam ettiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde, “50 bin lirası maddi, 15 bin lirası manevi olmak üzere
 65 bin liralık tazminatın
davalı şirketten tahsilini istiyoruz” dedi.

Davaya cevap veren BP Petrolleri AŞ de “Ortada bir eser olduğu zaman davacının tazminat isteme hakkı olabilir.

Ancak ortada herhangi bir eser yoktur.

Reklam çalışmalarında BP’nin kurumsal renkleri ve markası kullanılmıştır.

BP’ye ait ürün ve müşteri kartları tanıtılmıştır.

Ortada davacının özelliğini taşıyan bir eser yoktur. Davanın reddi gerekir” dedi.

Bilirkişi Mustafa Sandal’ı haklı buldu



Duruşma ertelendi  

Mahkeme Mustafa Sandal’ın tazminat istemeye hakkı olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Sandal’ın fotoğrafının eser niteliğinde olmasa dahi izinsiz kullanılamayacağının belirtildiği bilirkişi raporunda, “Davacı Mustafa Sandal’ın izinsiz kullanım
bedeli olarak 36 bin 398 lira tazminat talep edebilir. Davacının manevi tazminat talebinin takdiri ise mahkemeye aittir” denildi. Mahkeme bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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