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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bilirkişi Merve’yi haklı buldu

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Bilirkişi Merve’yi haklı buldu

Yayından kaldırılan “İçimdeki Fırtına” dizisindeki iki bölümlük alacağı için Aslan Film’e dava açan Merve Boluğur’u bilirkişi haklı buldu. Bilirkişi, genç oyuncunun iki bölüm için 110 bin lira alacaklı olduğu yönünde görüş bildirdi.

MERVE Boluğur, geçen yıl avukatı aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak “İçimdeki Fırtına” dizisinin yapımcısı Aslan Film’e dava açtı. Dava dilekçesinde, oyuncunun şirketle sözleşmesine göre KDV hariç bölüm başı 45 bin lira alması gerektiği belirtildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Dizi, reytingi düşük çıkınca 6’ncı bölümden sonra yayından kaldırılmıştır. Yapım şirketi ise 5 ve 6’ncı bölümlerle ilgili Merve Boluğur’a 110 bin lira ücretini ödememiştir. Boluğur da icra takibi başlatmıştır. Yapım firması, icra takibine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz etmiştir. İtirazın iptali ile takibe devam edilmesine, alacağın faiziyle tahsiline, haksız ve kötü niyetli itiraz nedeniyle ayrıca yüzde 20 oranında icra-inkar tazminatına hükmedilmesini istiyoruz.” Mahkeme, ara kararında dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda ise “Boluğur’un bölüm başı KDV hariç 45’er bin lira almaya hak kazanmış olduğu yönünde kanaat oluşmuştur” denildi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Merve Boluğur’un avukatı katıldı. Mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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