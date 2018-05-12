Beyza Şekerci kimdir kaç yaşında?
Beyza Şekerci, magazin dünyasına yansıyan gelişmelerin ardından merakla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Türkan, Gelmeyen Bahar, İntikam gibi projlerde yer alan Beyza Şekerci, 2015 yılında ise Engin Hepileri ile hayatını birleştirdi. Peki, Beyza Şekerci kimdir ve hangi dizilerde oynamıştır? İşte, magazin dünyasını merakla araştıran vatandaşların merakla araştırdığı isim hakkında bazı bilgiler
Beyza Şekerci, 24 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 5 yaşında anaokulunda başladığı baleye, 1995 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Çocuk Balesi kadrosuna dahil olarak devam etti.
1999’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı "Bale Anasanat Dalı”nda profesyonel bale hayatı başladı.
Orta-Lise ve Lisans eğitimini konservatuvarda tamamlayan Şekerci, yüksek lisans eğitimini de aynı okulun Tiyatro Bölümü'nde bitirdi.
Bu sürece paralel olarak oyunculuk kariyeri başladı ve "Beyaz Gelincik" (2006) "Süper Babaanne" (2008), "Es-Es" (2009), "Bitmeyen Şarkı" (2010), "Firar" (2011) "İntikam" (2013-2014), "Hayat Ağacı" (2014) dizilerinde,
"Türkan" (2011), "Gelmeyen Bahar" (2013), "Takım" (2015) sinema filmlerinde ve
"Nazım Hikmet Yaşamak"(2005) adlı tiyatro oyununda rol aldı.
MSGSÜ Devlet Konservatuvarı "Bale Anasanat Dalı”nda eğitmenliğini devam ettirmesinin yanında, halen Moda Sahnesi'nde "En Kısa Gecenin Rüyası" adlı tiyatro oyununda "Hermia" rolünü oynamaktadır.
Beyza Şekerci son olarak Ekim 2017’de vizyona giren “Damat Takımı” filminde rol almıştır.
Yer aldığı projeler;
Damat Takımı (İpek) 2017
TAKIM: Mahalle Aşkına! 2015
Hayat Ağacı (Umut Karahanlı) 2014
Meddah 2013
Gelmeyen Bahar (Bahar) 2013
Avni Amca 2012
Türkan (Zehra) 2011
Firar (Cemre) 2011
Bitmeyen Şarkı (Dilara) 2010
Es Es Dilşa 2010
Süper Babaanne (Gaye) 2008
Beyaz Gelincik (Aslı) 2005
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