Beyza Şekerci kimdir kaç yaşında?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBeyza Şekerci kimdir kaç yaşında?
GeriMagazin Beyza Şekerci kimdir kaç yaşında?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
12.05.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Beyza Şekerci kimdir kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyza Şekerci kimdir kaç yaşında?

Beyza Şekerci, magazin dünyasına yansıyan gelişmelerin ardından merakla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Türkan, Gelmeyen Bahar, İntikam gibi projlerde yer alan Beyza Şekerci, 2015 yılında ise Engin Hepileri ile hayatını birleştirdi. Peki, Beyza Şekerci kimdir ve hangi dizilerde oynamıştır? İşte, magazin dünyasını merakla araştıran vatandaşların merakla araştırdığı isim hakkında bazı bilgiler

Beyza Şekerci, 24 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 5 yaşında anaokulunda başladığı baleye, 1995 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Çocuk Balesi kadrosuna dahil olarak devam etti. 

1999’da  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Devlet Konservatuvarı "Bale Anasanat Dalı”nda profesyonel bale hayatı başladı.

Orta-Lise ve Lisans eğitimini  konservatuvarda tamamlayan Şekerci, yüksek lisans eğitimini de aynı okulun Tiyatro Bölümü'nde bitirdi.

Bu sürece paralel olarak oyunculuk kariyeri başladı ve "Beyaz Gelincik" (2006)  "Süper Babaanne" (2008), "Es-Es" (2009), "Bitmeyen Şarkı" (2010), "Firar" (2011) "İntikam" (2013-2014), "Hayat Ağacı" (2014) dizilerinde, 

"Türkan" (2011), "Gelmeyen Bahar" (2013), "Takım" (2015) sinema filmlerinde ve

"Nazım Hikmet Yaşamak"(2005) adlı tiyatro oyununda rol aldı.

MSGSÜ Devlet Konservatuvarı "Bale Anasanat Dalı”nda eğitmenliğini devam ettirmesinin yanında, halen Moda Sahnesi'nde "En Kısa Gecenin Rüyası" adlı tiyatro oyununda "Hermia" rolünü oynamaktadır.

Beyza Şekerci son olarak Ekim 2017’de vizyona giren “Damat Takımı” filminde rol almıştır.

Yer aldığı projeler;

Damat Takımı (İpek) 2017
TAKIM: Mahalle Aşkına! 2015
Hayat Ağacı (Umut Karahanlı) 2014
Meddah 2013
Gelmeyen Bahar (Bahar) 2013
Avni Amca 2012
Türkan (Zehra) 2011
Firar (Cemre) 2011
Bitmeyen Şarkı (Dilara) 2010
Es Es Dilşa 2010
Süper Babaanne (Gaye) 2008
Beyaz Gelincik (Aslı) 2005

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Herkesin ilk moda ikonu aynı değil mi?

Haftaya düğün var ama daha damadıyla tanışmadı: Baba Markle burada yaşıyor

Ünlü ismin şaşırtan değişimi! Görenler tanıyamadı

SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri