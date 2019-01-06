"Beyoğlu’nda tuvalet temizledim"
SELAMİ Şahin, yeni yılın ilk konserini Günay Restoran’da verdi. Şahin konserinde samimi açıklamalar da yaptı.
Annesinin Mısırlı olduğunu ve Türkçeyi sekiz yaşında öğrendiğini dile getiren sanatçı, “Öğretmenlerim daha ilkokulda şarkıcı olacağımı söylerlerdi. 15 yaşını bitirdiğimde tek başıma İstanbul’a geldim. Aynı gün Beyoğlu’nda sokak arasında iş buldum. Tuvalet temizledim. Soğan ekmek yiyordum ki, anne ve babama göndereceğim para azalmasın diye” dedi.
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