Beyaz’la bekarlar turnesine çıkacağız
Hakan Altun önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi.
Sahne öncesi soruları yanıtlayan Altun, geçtiğimiz günlerde baba olan Alişan’ı tebrik etti: “Hem Alişan’ı hem de eşini tebrik ederim. Yakın zamanda ziyarete gideceğim.” Muhabirlerin “Müzmin bekar sanatçılar arasında bir Beyazıt Öztürk bir de siz kaldınız” demesi üzerine şarkıcı, “Vallahi öyle. Yakında biz de Beyaz’la turneye çıkacağız. Avrupa turnesi değil bekarlar turnesi olacak. Beyaz Show ile seyircinin karşısında olacağız” şeklinde konuştu.
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