Beyazıt Öztürk'ün yeni açtığı YouTube kanalında konuk ettiği ilk kişi kimdir?
Sosyal medyada mesafeli durmasıyla bilinen şovmen Beyazıt Öztürk'ün 'Beyazla' adıyla bir Youtube kanalı açtı. Peki Beyazıt Öztürk'ün yeni açtığı YouTube kanalında konuk ettiği ilk kişi kimdir?
YouTube kanalı açan Beyazıt Öztürk’ün ilk konuğu Yılmaz Erdoğan oldu. İki komedyenin keyifli anları, ekran karşısındakileri de eğlendirdi.
Türk oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1967 tarihinde dünyaya geldi. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkurt özel ödülü sahibidir.
Erdoğan 1967 yılında Nazım Erdoğan ve Süheyla Erdoğan'ın ortanca oğulları olarak dünyaya geldi. Ayrıca Anadolu Ateşi dans topluluğunun kurucusu Mustafa Erdoğan'ın küçük kardeşi, ses sanatçısı Deniz Erdoğan'ın ağabeyidir. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Ankara Aydınlıkevler Lisesi'ne devam eden oyuncu, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandı. İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde 3 arkadaşının bekar evine yerleşti. Eğitim hayatını yarıda bırakarak Ferhan Şensoy'un Nöbetçı Tiyatro kadrosuna katıldı.
İlk kez 1988 yılında Olacak O Kadar adlı televizyon komedi programının senaryo yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında kendi yazdığı ve Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı. Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünya gelmiştir. 2006 yılından itibaren Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçim Erdoğan ile evli olan sanatçının bu evlilikten 2010 yılında doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır.
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