Beyazıt Öztürk: Evlilikten korkmuyorum
BEYAZIT Öztürk, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.
Geçmişten günümüze merak edilenleri yanıtlayan sunucu, yıllar önce rol aldığı “Karım ve Annem” projesinden bahsederken “Evli olmak zormuş. Gerçekten hiç de kolay değilmiş” dedi. Koçyiğit’in “Evlilik seni korkuttu mu?” sorusuna ise Öztürk “Ben hep hayırlısı olsun diye dua ettim. Herkesin aile kıstasları farklıdır. Denedim olmadı ama korkmuyorum, hayırlısı diyelim.” yanıtını verdi.
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