Bestemsu Özdemir'in Engin Akyürek aşkı
Oyuncu Bestemsu Özdemir'in, ‘Kara Para Aşk’ dizisindeki eski rol arkadaşını adım adım takip ettiği iddia ediliyor.
Takvim'in haberine göre, kendisi gibi oyuncu olan Can Yaman'la 8 aylık aşkı Aralık 2017'de biten Bestemsu Özdemir'in, Engin Akyürek'e abayı yaktığı konuşuluyor.
Can Yaman'la ayrıldıktan sonra adı Çağatay Ulusoy'la anılan 26 yaşındaki güzel, aşk hayatında uzun süredir sessizdi.
Bestemsu Özdemir, 2014-2015 yıllarında ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Akyürek'i aşka ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.
Anadolu Yakası'nda oturan Akyürek'le görüşmek için bin dereden su getiren Özdemir'in, ortak dostlarını devreye soktuğu da öne sürülüyor.
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