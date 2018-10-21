Beşiktaş’tan anlamlı defile
Beşiktaş Spor Kulübü’nün özel gereksinimli çocuklar yararına öncülük ettiği ve İzmir’de düzenlenen gecede KRTLYVS ürünlerinin yeni koleksiyonu tanıtıldı. Geceye Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler de katıldı.
Defilede öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Fikret Orman bu gecede emeği olan bütün arkadaşlarına teşekkür ederken tüm davetlilere de "hoş geldiniz" dedi.
Geceye mankenler defilenin yapılacağı alana üstü açık bir spor arabayla gelip araçtan inerek podyumda yürüdüler. Gecede ayrıca Tan Sağtürk Akademi dansçılarının yaptığı gösteri de büyük beğeni kazandı.
Başkan Orman teşekkür plaketi verdi
Bu geceden elde edilen gelir ile alınan akülü araba ve tekerlekli sandalyeler “Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulu”nun katkıları ve aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıld
Başkan Fikret Orman defile sonrası gecede katkıları olan ATER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Ceylan, Aegean Menagement sahibi Efe Girişken ve Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulu kurucusu İnan Esen’e plaket verip teşekkür etti.
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