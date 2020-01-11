Berrak Tüzünataç: 20’li yaşlarda kendimi hiç sevmezdim

Hakkında merak edilenleri anlatan 35 yaşındaki oyuncu, programda ilginç bir itirafta bulundu: “



30’lu yaşlarda kendime alışmaya başladım. Aslına bakarsanız 20 yaşlarda kendimi pek sevmezdim.” Tüzünataç, hikâyesini yazdığı “Biz Böyleyiz” hakkında da şöyle dedi: “Benim için hayal olan bir projeydi aslında. Öyle ki gerçekleşmesi mümkün olmaz diye bakıyordum. Ama bugün burada böylesine özel ve güzel bir ekiple bulunmak gerçekten harika bir duygu.”