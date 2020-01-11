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Haber Giriş: 11.01.2020 - 08:05,Son Güncelleme:/

Berrak Tüzünataç: 20’li yaşlarda kendimi hiç sevmezdim

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Berrak Tüzünataç: 20’li yaşlarda kendimi hiç sevmezdim

“BİZ Böyleyiz” filmiyle sinema seyircisinin karşısına çıkan Berrak Tüzünataç, rol arkadaşları Boran Kuzum, Meriç Aral ve yönetmen Caner Özyurtlu’yla beraber “Eser Yenenler Show”a konuk oldu.

Hakkında merak edilenleri anlatan 35 yaşındaki oyuncu, programda ilginç bir itirafta bulundu: “

30’lu yaşlarda kendime alışmaya başladım. Aslına bakarsanız 20 yaşlarda kendimi pek sevmezdim.” Tüzünataç, hikâyesini yazdığı “Biz Böyleyiz” hakkında da şöyle dedi: “Benim için hayal olan bir projeydi aslında. Öyle ki gerçekleşmesi mümkün olmaz diye bakıyordum. Ama bugün burada böylesine özel ve güzel bir ekiple bulunmak gerçekten harika bir duygu.”

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