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Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Berk Suyabatmaz gecelerde

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Berk Suyabatmaz gecelerde

Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Berk Suyabatmaz önceki gece Bebek’teki Lucca adlı mekanda eğlendi.

Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Suyabatmaz, Tüzünataç’ın yeni sinema filmi “Biz Böyleyiz”deki performansını değerlendirdi: “Berrak’a 10 üzerinden 10 veriyorum, çok güzel oynamış.” Atina tatillerinin güzel geçtiğini belirten Tüzünataç ise “Yakın zamanda evlilik olur mu?” sorusunu oflayarak yanıtsız bıraktı.

Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Berk Suyabatmaz gecelerde


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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