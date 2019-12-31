Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ilk poz
Berk Suyabatmaz, 2018’de evlendiği Burcu Esmersoy'dan geçen eylülde boşandı. Suyabatmaz 2 buçuk aydır oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşıyor.
Geçen hafta 10 günlük Miami tatiline giden çiftten Berrak Tüzünataç, fotoğraf koymama nedenlerini “10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız” diyerek açıklamıştı.
Ünlü oyuncu, dün akşam Instagram'ın story bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti.
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