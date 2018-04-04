Berna Öztürk kimdir, kaç yaşında?
‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galasına Berna Öztürk’e yapılan saldırı damga vurdu. Takıntılı hayranı tarafından kaçırılmaya çalışan Berna Öztürk’ün hayatı yeniden gündeme geldi. Peki Berna Öztürk kimdir, kaç yaşında?
Deli dolu, çılgın karakteriyle tanınan Berna Öztürk, dj, kite board eğitmenliği yapıyor ve bu spor dalında milli sporcu ünvanına sahip. 28 Nisan 1983'de İstanbul'da doğan Berna Öztürk, ortaöğretimini F.M.V. Özel Ayazağa Işık Lisesi'nde tamamladı. Lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Birçok spor ile ilgilenen Berna Öztürk, DJ olarak tanınıyor. İngilizce, İspanyolca ve Almanca biliyor. Renkli kişiliği fiziksel görüntüsüne de yansıyan Berna Öztürk, Survivor 2017 sezonunda yarışan isimlerden biriydi. Survivor’dan önce de başka projelerde kendisini deneyen Berna Öztürk, daha önce Çarkıfelek, Armağan Çağlayan'la Bu hafta ve İşte Benim Stilim'de de yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle