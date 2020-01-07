Berna Laçin 30 yıl sonra sahnede

Oyunu Kenter Tiyatrosu’nda sahneleyen ünlü oyuncu, kuliste soruları yanıtladı.

Laçin, “İlk kez 30 sene önce Kenter Tiyatrosu’nda sahneye çıkmıştım. Burada minicik bir odam vardı. Hayatım buralarda geçti. 30’uncu yılımda cesaret ettim ve tek kişilik bir oyuna kalkıştım. Biraz da kadınların toplumdaki durumuna ayna tutmak istedim” dedi.