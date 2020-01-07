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Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:10,Son Güncelleme:/

Berna Laçin 30 yıl sonra sahnede

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Berna Laçin 30 yıl sonra sahnede

BERNA Laçin, önceki akşam “Hayal Satıcısı” adlı tek kişilik oyunla seyirci karşısına çıktı.

 Oyunu Kenter Tiyatrosu’nda sahneleyen ünlü oyuncu, kuliste soruları yanıtladı.

Laçin, “İlk kez 30 sene önce Kenter Tiyatrosu’nda sahneye çıkmıştım. Burada minicik bir odam vardı. Hayatım buralarda geçti. 30’uncu yılımda cesaret ettim ve tek kişilik bir oyuna kalkıştım. Biraz da kadınların toplumdaki durumuna ayna tutmak istedim” dedi. 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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