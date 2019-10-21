Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin kimdir?
Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Demet Akalın ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. İkilinin Instagram paylaşımları ardından gözler bir kez daha Özlem Ada Şahin’e çevrildi. Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti 2016 yılında evlenmiş, ikili evliliklerine dair detayları Ben Bilmem Eşim Bilir programında paylaşmıştı. Peki, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin kimdir?
Anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Yugoslavya kökenli olan Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir’de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlandı. Küçük yaşlardan itibaren bale eğitimi alan Özlem Ada Şahin, birçok markanın defilesinde podyuma çıktı. Özlem Ada Şahin, bir döneme damga vuran, başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre'nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldı. Tarihi dizide cariye karakterine hayat veren Özlem Ada Şahin, bir klip çekimi vasıtasıyla tanıştığı Berkay ile 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı var.
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