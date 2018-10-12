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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA
12.10.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Doktorundan açıklama geldi! Berkay Şahin'in sağlık durumu nasıl?

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Doktorundan açıklama geldi! Berkay Şahin'in sağlık durumu nasıl?

Futbolcu Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bahçelievler'deki Memorial Hastanesi'nde tedavi gören Berkay'ın sağlık durumuyla ilgili Doç. Dr. Erdem Güven açıklama yaptı.

Erdem Güven, "Berkay beyin son kontrolünü biraz önce yaptık. Tüm kontrollerimizde genel durumunun çok iyiye gittiğini, burnunun gayet iyi toparlandığını, koymuş olduğumuz desteklerin orayı gayet iyi desteklediğini gördük. Şu anda takip ve tedavisi devam ediyor. Çok ziyaretçisi var. Bundan dolayı iyileşmenin ilk üç günü çok önemli. Bu dönemde kontrol altında olmasını daha önemli gördük. Ve bugün de hastanede kalmasına birlikte karar verdik. Çünkü evde daha çok yorulabilir" dedi.

"Ses tellerini etkileyen bir durum yok" diyen Güven, "Bir travma oluştu. Bu travmanın sonucunda burunda bir ödem oluştu. Bu ödemin geçmesi için süreye ihtiyacımız var. Bu süre dolduktan sonra rahatça şarkı söyleyebilecek" diye konuştu.

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