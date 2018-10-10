Berkay Şahin kimdir, eşi kim?
Şarkıcı Berkay Şahin, şarkıları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla zaman zaman magazin sayfalarına konu oluyor. 2016 yılında Özlem Ada Şahin'le dünya evine giren Berkay Şahin’in özellikle kızı Arya ile ilgili paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Peki, Berkay Şahin kimdir, kaç yaşında?
Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, 29 Aralık 1981 tarihinde dünyaya geldi. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir‘de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul‘da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne alıyordu. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı. Uzun süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile 31 Ağustos 2016’da evlendi. Çiftin Arya adında bir kızı var.
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