Berkay Hardal'ın sevgilisi Dilan Telkök kimdir?
Berkay Hardal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Dilan Telkök ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Dilan Telkök, Meryem, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Nerdesin Birader ve Evlat Kokusu dizilerinin kadrosunda yer almıştı. İşte, Dilan Telkök'ün hayatına ilişkin bilgiler...
Dilan Telkök, 16 Eylül 1995 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. 2001 yılında ailesi ile birlikte Hollanda'ya taşındı. Kısa bir süre sonra Belçika'da eğitimine devam eden Dilan Telkök, aynı zamanda Belçika vatandaşıdır. Ortaokul eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü. Sakarya Üniversite Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş’ın başrollerini paylaştığı Meryem dizisinde 'Ela Güney' karakterine hayat verdi. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 'Elif' karakterlerini canlandıran güzel oyuncu, Nerdesin Birader ve Evlat Kokusu dizisinin ardından Halka dizisine dahil oldu, bu dizide 'İrem' karakterini canlandırmaya devam ediyor.
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