Berkan Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin kimdir?

Berkan Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Eski manken olan Özlem Ada Şahin, mankenliği bırakma nedenini ‘Benim standartlarıma uygun iş olmuyor çünkü. Ücretler istediğimin çok altında.’ Sözleriyle açıklamıştı. İşte, Özlem Ada Şahin hakkında diğer detaylar…

12 Ekim 2018 - 09:44:30 Hürriyet Haber

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Boşnak bir anne ve Yugoslavya kökenli bir babanın kızı olan Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir’de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuyan Özlem Ada Şahin, iyi derecede İngilizce biliyor.. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi ve birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı.



2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre'nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat verdi. Can Gürzap’tan oyunculuk dersleri alan Özlem Ada Şahin, asıl amacı ise spor spikerliği yapmak.Özlem Ada Şahin, 2016 yılında uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Berkay'la nikah masasına oturdu. Çiftin Arya isminde bir kızı var.

BERKAN ŞAHİN İLE NASIL TANIŞTILAR?



Berkay Şahin, eşiyle tanışma hikayelerini şu sözlerle dile getirmişti: Klip çekimim için bir araya geldik. Ben başta “Özlem olmasın” dedim. Çünkü onu klibe değil kendime istediğimi anladım o anda. Telefonunu aldım, aradım, görüşmeye başladık.