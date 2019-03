Bergüzar sahneye çıktı... Ünlüler akın etti!

Geceye Burak Sağyaşar, Boran Kuzum, Engin Hepileri, Ferhan Şensoy, İbrahim Selim, Merve Dizdar, Miray Daner, Onur Büyüktopçu, Timur Savcı, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan ve Selma Ergeç’in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Bergüzar Korel, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye davet ettiği eşi Halit Ergenç ile düet yaptı.







Birlikte 'Can’t Take My Eyes Off You' ve 'Sensiz Saadet Neymiş' şarkılarını söyleyen çift, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

