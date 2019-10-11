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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Bergüzar Korel'e koruma kararı

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Bergüzar Korel'e koruma kararı

Geçtiğimiz günlerde Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in, Amerika'da sitede evlere günlük temizliğe gittiği ve 70 liraya köpek gezdirdiği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu haberlerin ardından bir çok iddia gündeme geldi. Bergüzar Korel ajansı aracılığıyla bir açıklama yaptı:

Değerli Basın Mensupları,
Bir süredir bazı basın ve yayın kanalları üzerinden Bergüzar Korel’in kişiliği ve aile hayatı ile ilgili asılsız açıklamalar yapılmakta olduğuna üzülerek şahit olmaktayız. Bu açıklamalar özellikle hamile olduğu bu hassas dönemde kendisini ve tüm aileyi son derece üzmüştür. Maruz kaldığı mağduriyet ve bu süreçte yapıcı tüm çabalarının da sonuçsuz kalması sebebiyle üzülerek mahkemeye başvurmak durumunda kalmış ve Avukatı Naim Karakaya tarafından yapılan koruma tedbiri talebi İstanbul Aile Mahkemesince kabul edilmiştir. Mahkeme tarafından Bergüzar Korel’e, yazılı, sözlü, online, basın yolu ile ve sair herhangi bir şekilde psikolojik şiddet de dahil olmak üzere her türlü tehdit, hakaret, aşağılama, iftira veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunulması engellenmiştir.

 Mahkeme kararı uyarınca, verilen tedbirlere uyulmaması halinde kanunda öngörülen cezai yaptırımlar aynen uygulanacaktır. Sağduyulu tüm tarafların alınan mahkeme kararına saygı göstereceğine inancımız tamdır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Bergüzar Korelin ablası Zeynep Korelin film gibi hayatı... Evlere temizliğe gidiyor
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in film gibi hayatı... Evlere temizliğe gidiyor!

 

 

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