Bergüzar Korel ve Engin Akyürek kamera karşısında
BERGÜZAR Korel ve Engin Akyürek’in başrollerini üstlendiği “Başka İhtimal” filminin çekimleri önceki gün başladı.
İstanbul’da start alan çekimler büyük ilgi gördü. Kalabalık sokaklarda yapılan çekimlerden ilk kareler sosyal medyaya da düştü. Ortadoğu, Balkanlar ve Güney Amerika’da da hayranları bulunan ikilinin yer aldığı kareler, kısa zaman içerisinde uluslararası haber sitelerinde yerini aldı. Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği film, yakışıklı bir reklam yönetmeni ile üst düzey bir yöneticinin aşkını beyazperdeye taşıyacak. Filmin kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.
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