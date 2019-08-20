Bergüzar Korel hamile mi?
Bergüzar Korel- Halil Ergenç çifti ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Vatanım Sensin projesi ardından dinleneceğini açıklayan Bergüzar Korel, ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. İddialara göre, güzel oyuncunun hamileliği çok yeni olduğu için bir açıklama yapmak istemiyor.
Gazetecileri görünce karnını çantasıyla saklayan Bergüzar Korel'in 2'nci çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı. Çiftin, 9 yaşında Ali adlı bir oğulları var.
9 yaşında Ali adlı bir oğulları olan çift geçen yıl yaptıkları bir röportajda 'En kısa zamanda ikinci bebeği istiyoruz' demişti.
Bergüzar Korel kimdir?
Türk Sineması'nın emektar oyuncularından Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın ikinci kız çocukları olan Bergüzar Gökçe Korel, 2 Eylül 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi.
Gazetecileri görünce karnını çantasıyla saklayan Bergüzar Korel'in 2'nci çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı. Çiftin, 9 yaşında Ali adlı bir oğulları var.
9 yaşında Ali adlı bir oğulları olan çift geçen yıl yaptıkları bir röportajda 'En kısa zamanda ikinci bebeği istiyoruz' demişti.
Kolej'den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet konsevatuarı tiyatro bölümünü tamamladı.
İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan "Kırık Hayatlar"da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları hastayı kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu koşuşturmanın içinde önce rol'ü geri çevirdi. Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi"yle ikna oldu ve teklifi kabul etti.
"Kurtlar Vadisi:Irak"ta yakaladığı başarının ardından yine aynı yıl çekilen "Zeytin Dalı" dizisinde İklim karakterini canlandırdı.
Asıl çıkışını ise "Binbir Gece"deki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yaptı.
Bergüzar Korel sosyal sorumluluk projelerinde de faaliyet gösterdi. Yapı Kredi ve TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen "Okuyorum Oynuyorum" projesin de çocuklarla Sokak Tiyatroları düzenledi onlara oyuncu koçluğu yaptı.
2009 yılında "Aşk Geliyorum Demez" sinema filminde Tolgahan Sayışman ile birlikte oynadı. Aynı yıl "Çocuktan Al Haberi" isimli yarışma programını sundu.
2010 - 2011 senesinde Bergüzar Korel, başrolünü Bülent İnal ile paylaştığı atv de yayınlanan "Bitmeyen Şarkı" dizisinde rol aldı.
2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde konuk oyuncu Monica Teresse karakterini canlandırdı.
Korel, 2012 yılından beri "Karadayı" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşıyor.
Voleybol, buz pateni gibi sporların yanı sıra dans ve piyano eğitimi de alan Korel, 7 Ağustos 2009'da tiyatro ve sinema oyuncusu Halit Ergenç ile evlendi. Çiftin 2010 yılında Ali adında bir oğulları oldu.
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