Bergüzar Korel: Etimden et koparcasına acı çektiğim günlerim hatta aylarım oldu, Yaraları hala kanayan..

Ünlü oyuncu 2019'u bu sözlerle anlattı:

Sevgili 2019,

Bir kaç sözüm var sana..

Hakkını yiyemem..

Oldukça bonkördün bana..

HAYATIMDA yıllardır çok istediğim tiyatroma,sahneme kavuşturdun beni,şimdi hasretle tekrar oyunuma sarılacağım günü beklemekteyim bilesin yeni yıl.

Şarkılar söyledim yine sahnede..

Benim için unutulmaz anlardı..

Aydınlandım,kendime ve hayatıma şükran duymayı öğrettin..

Karşıma hep iyi insanlar çıkardın,

Beni seven,koruyan,kollayan mutluluğumla,başarımla sevinen,sahiplenen..

Ve..

En önemlisi;

Yılın son gecesinde kucağımda Gün’ümle bir dilek dilemiştim bilen bilir..

Dileğimi gerçekleştirdin.. Mucizeme kavuşmama vesile olduğun için öncelikle teşekkür ederim sana..

Verdiklerin kadar benden götürdüklerin,kaybettiklerim de oldu bu yıl..

Etimden et koparcasına acı çektiğim günlerim hatta aylarım oldu,

Yaraları hala kanayan..

Çok sorguladım kendimi,hayatımı.. Hiç isyan etmedim..

Etmeyeceğim..

Çok şey öğrendim.

Sabrı,sükuneti,kabullenmeyi,beklemeyi sevgi ile hep iyiliğe inanmayı..

Ve sen küçük mucizem..

Çok istedim seni..

Çok dua ettim..

Karnıma düştüğün ilk günden beri kolay bir yolculuğun olmadı..

Elimden geldiğince korudum seni,

Ama...

Gitmenden çok korktum..

Çok korktuk..

Hepimiz..

En çok da abin..

Ama sen bizi hiç bırakmadın..

Şimdi karnımda durmadığın,tekmelediğin her an varlığına minnet duyuyorum canım oğlum..

En karanlık gecelerime ışık oldun hep..

Tüm ailemiz ve arkadaşlarımız seni umutla,merakla,neşeyle bekliyor..

Abin ve baban gibi,

İyi yürekli,neşeli,bilge bir ruh olduğunu derinden hissediyorum yavrum..

Allah’ım sana sağlık sıhhat ve huzur versin..

2020 senden tek beklentim mucizemi sağlıkla kucağıma alacağım sağlık ve huzur dolu bir yıl..

Sevgiyle.