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Haber GiriÅŸ: 31.12.2019 - 10:27,Son GÃ¼ncelleme:/

Bergüzar Korel: BebeÄŸe isim bulamadÄ±k

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Bergüzar Korel: BebeÄŸe isim bulamadÄ±k

EkranlarÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± iki oyuncusu Halit ErgenÃ§ ve BergÃ¼zar Korel Ã§ifti Ã¶nceki gÃ¼n Zorlu AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkeziâ€™nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

El ele maÄŸazalarÄ± dolaÅŸan Ã§ift, bebek alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±.

Ä°kinci kez anne olmaya hazÄ±rlanan BergÃ¼zar Korel, 'BebeÄŸin ismi ne olacak?' sorusuna 'Ä°nanÄ±n henÃ¼z bir isim bulamadÄ±k. Hatta bugÃ¼n bile konusu geÃ§ti. Ama ÅŸu anda karar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir isim yok.' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

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BergÃ¼zar Korel: BebeÄŸe isim bulamadÄ±k

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