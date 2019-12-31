BergÃ¼zar Korel: BebeÄŸe isim bulamadÄ±k

Haber GiriÅŸ: 31.12.2019 - 10:27,
Bergüzar Korel: BebeÄŸe isim bulamadÄ±k
EkranlarÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± iki oyuncusu Halit ErgenÃ§ ve BergÃ¼zar Korel Ã§ifti Ã¶nceki gÃ¼n Zorlu AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkeziâ€™nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
El ele maÄŸazalarÄ± dolaÅŸan Ã§ift, bebek alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±.
Ä°kinci kez anne olmaya hazÄ±rlanan BergÃ¼zar Korel, 'BebeÄŸin ismi ne olacak?' sorusuna 'Ä°nanÄ±n henÃ¼z bir isim bulamadÄ±k. Hatta bugÃ¼n bile konusu geÃ§ti. Ama ÅŸu anda karar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir isim yok.' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
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