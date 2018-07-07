Berfu'dan sonra hayatım değişti

◊ “Şöhret kafası” nasıl bir şey anlatsana. Programı sormuyorum ama! Amatör bir oyuncuyken Mutfak’ta izlediğim Eser’den bugüne gelen Eser’i soruyorum. Şöhret insanın kafasında neleri değiştiriyo

- Şöhret, insanın kendisiyle birlikte de değişen, gelişen bir şey. Sen nasıl birisiysen, nasıl değişip gelişiyorsan, seninle birlikte şöhret kavramı da öyle gelişiyor. Ben de şöhretin çocukluk ve ergenlik dönemini geride bıraktığımı ve olgunluk dönemine geçtiğimi hissediyorum.

◊ Şimdi programı sorayım. “Şöhret Kafası” nasıl bir format? Bu neyin kafası?

- Gerçekten şu son dönemde televizyon ekranında izlediğimiz her şey çok sıradanlaştı. Artık bir formatın, bir programın tutması için çok fazla denge aranıyor içinde. “Şöhret Kafası” bu dengelerin hepsine sahip bir program. Fark yaratacak, çok acayip görüntülerin olacağı, daha önce hiçbir programda olmayan efsane bir kadronun yer alacağı bir program olacak.

İLK YAYINI İBRAHİM VE OĞUZHAN’LA İZLEYECEĞİM

◊ Şöhretlerin kuklaları olacak programda sanırım...

- İşte bahsettiğim efsane kadro o. Türkiye’den ve dünyadan kalplerde taht kurmuş ünlü starların da, masal kahramanlarının da kuklaları olacak. Masalla gerçek arası, çok eğlenceli, çok keyifli bir yarışma geliyor.

◊ Merak ediyorum, uğurun var mıdır yeni programlar öncesinde?

- Bariz bir uğurum yoktur...

◊ İlk yayını kiminle ya da kimlerle izleyeceksin?

- Bundan önceki bütün programları

3 Adam beraber izledik. Bunu da İbrahim (Büyükak) ve Oğuzhan’la (Koç) izleriz herhalde.

◊ Daha önce “Eyvah Düşüyorum”u sunmuştun. Bu tür stüdyo işlerinin aranan sunucusu olma yolunda ilerliyorsun. Kariyerin adına memnun musun?

- Çok memnunum. BKM Mutfak döneminde de anlatıcılık görevi bendeydi. Beni farklılaştıran alan anlatıcılık. İnsanlar hâlâ yeni bir formatı benim sunmamı istiyorsa, BKM Mutfak döneminde verilen fırsatı iyi değerlendirmişim demektir.

◊ Kanal D’nin yeni programlarından ilkini başlatıyorsun. Kanal D’nin yüzü haline gelmek, nasıl hissettiriyor

sana?

- Kendi içimde de yeni bir döneme girdiğimi hissediyorum. Bu yeni dönemde Kanal D ile yeni bir yola çıkmak beni çok heyecanlandırıyor. “Şöhret Kafası”nın çok uğurlu geleceğine inanıyorum bana. Çok eğleneceğimizden eminim. Çok mutluyum, çok enerjiğim. İzleyenler de bunu görecekler programda.

GEREKEN DERSLERİ ALDIM YOLUMA DEVAM ETTİM

◊ Geçen yıl evinde verdiğin partilerle magazin gündeminin tam ortasında kaldın. Neler hissettin? “Eyvah ben ne yapıyorum!” mu dedin, gizliden gizliye memnun mu oldun?

- Valla ikisi de olmadı. Çok coşkulu bir sürecin sonucuydu o. Evimde misafir ağırlamayı severim. İş toplantılarımı evimde yapmayı, dışarıda değil evimde eğlenmeyi daha çok tercih ederim. Bu tercihimin de bedelini magazinde çıkan o haberlerle ödedim. Kendi adıma, çok öğretici bir süreçti. Almam gereken dersleri aldım yoluma devam ettim.

◊ Ev partilerine devam ediyor musun? Nedir bu evin kerameti, bir anlatır mısın bize?

- Aldığım derslerden biri de şu oldu; evi değiştirdim! (Gülüyor) Sadece evim değil, yaşam şeklim de biraz değişti. Çok dışadönük bir yaşamım vardı. Bu çok eğlenceli, ancak bir yandan da yorucuydu. Özellikle Berfu’nun hayatıma girmesiyle dünyamı da biraz küçülttüm. Şimdi enerjimi işime, kendime, kız arkadaşıma, çok yakın arkadaşlarıma harcıyorum sadece. Olan sana oldu, bir kere bile gelemedin benim eve...

MURAT’LA ASLI NEDEN AYRILDI VALLA BEN DE BİLMİYORUM

◊ “Murat Boz’la Aslı Enver’i ayıran adam” olarak adın çıktı. Murat’la arkadaşlığın devam ediyor mu? Aslı da gerçekten ayrılığı senden mi biliyor?

- (Gülüyor) Abi Allah aşkına, gerçekten ülke çapında yeterince konuşuldu bu. Artık bir kelimeye, bir cümleye daha ihtiyacı yok bu konunun. O yüzden söyleyebileceğim tek şey; kimseyle bir küslüğümüz yok.

◊ Sen de ayırmadıysan, neden ayrıldı bunlar?

- Valla ben de bilmiyorum.

İBO’NUN FİLMİNDE BAŞROL OYNAMAK İSTERİM

◊ İbo’yla Oğuzhan seni “Yol Arkadaşım” filminde oynatmadı. “Neden ben değil de Oğuzhan var bu filmde” sorusu hiç mi geçmedi aklından?

- (Gülüyor) Geçti tabii, neden geçmesin! İbo şahane bir yazar. Onun yazdığı bir filmde başrol olmak isterim. Ama bu filmdeki rol tam Oğuzhan’a göreydi. İbo’nun sözü var, bana da yazacak bir başrol.

◊ İkinci filmde kısa bir taksi şoförü rolü yazacakmış İbo sana, oynayacak mısın?

- Yok, başrol istiyorum ben.

◊ İbo komik, Oğuzhan yakışıklı. Üç can arkadaş olarak senin ekipteki konumun nedir?

- İbo’nun daha komik, Oğuzhan’ın daha yakışıklı gözükmesi için elinden geleni yapan kişiyim ben. (Gülüyor)

EVLİLİK Mİ NEDEN OLMASIN?

◊ İbo’yu evlendirdiniz, Oğuzhan da Yağmur Tanrısevsin’le evliliğe doğru gidiyor. Sen ilişkinde hangi aşamadasın? Evliliğe nasıl bakıyorsun?

- Valla ben bu konuya daha önce bakmıyordum ama artık baktırtan biri var. Neden olmasın diyorum. (Gülüyor)

◊ Nasıl gidiyor Berfu’yla ilişkiniz?

- Her şey yolunda... Şimdilik bu kadarını söyleyeyim...

◊ Herhalde Berfu’yu yurtdışına tatile götürmek için kredi çekmiyorsundur artık... Yurtdışında nereye gittin en son?

- En son Berlin’e gittim. Çok sevdiğim DJ arkadaşım Ali Kuru orada çalıyordu. Onu dinlemeye gittim.

ŞÖHRETİ SiNDiRDiM ARTIK BU KAFAYLA DALGA GEÇiYORUM

◊ Yılmaz Erdoğan, BKM Mutfak’ta hepinizi skeç yazmaya teşvik ederdi. Sen bugün kendi kalemini nasıl buluyorsun?

- Tembel buluyorum. En son bu paslanmış kalemi “TBT” oyunu için elime aldım ama güzel bir oyun ortaya çıktı. İnşallah bu sene onu daha da geliştirerek devam edeceğim “TBT”ye.

◊ Nasıl gidiyor peki tek kişilik gösterin “TBT”? En komik TBT’lerinden birini anlatsana bize...

- Görsel açıdan desteklenen bir şov. Kendi fotoğraf, video arşivime inanılmaz daldım bu gösteri için ve gerçekten benim bile gördüğümde şoke olduğum hatıralarım, hikayelerim olduğunu gördüm. Sadece benim de değil, beraber büyüdüğüm, yaşadığım insanların çok acayip fotoğrafları ve videoları var. O yüzden bu gösteriyi böyle anlatmak istemem. Fırsatı olan herkesin bir kez gelip izlemesini isterim.

◊ Kaleminin gücü ve tek kişilik gösterini de düşününce; “Şöhret Kafası”nda nasıl bir Eser izleyeceğiz?

- Şöhret kafasını sindirmiş ve bu kafayla dalga geçen bir Eser izleyeceksiniz.

◊ “Şöhret Kafası”nda sana bol şans diliyorum Eser’cim...

- Çok teşekkür ederim.

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Yakında başlıyor

Eser Yenenler’in sunacağı, Kanal D’nin merakla beklenen yarışma programı “Şöhret Kafası”, yayın hayatına çok yakında başlayacak.

Programda yarışmacılar, tanınmış simaların maketten yapılmış “kafa”larını giyerek eğlenceli parkurları tamamlamaya çalışacak. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesi ve parkurlardaki performansları birbirinden komik görüntülere sahne olacak.

Şöhretin ışıltılı kapılarını açacak olan eğlenceli oyunlar ise şöyle:

“Kırmızı Halı” oyununda, Şöhretler Kulübü’ne girmeye çalışan yarışmacılardan sona kalan elenecek. Kayan bir bant şeklindeki kırmızı halıda durmak zaten zorken, dev mikrofonlar ve bodyguard’lar bu yolculuğu daha da imkansız kılacak.

Yarışmacılar “Susuz Kaldım” oyununda dev şişeden dökülen suyu bardaklarına doldurmaya çalışacak, dönen zeminde ayakta durma mücadelesi verecek.

“Ödül Töreni” oyununda kalabalık masalardan sıyrılmaya çalışacak olan yarışmacılar, kaygan merdivenleri de tırmanabilirse ödülünü alıp bir üst tura çıkacak.

“Selfie” etabında trambolinle zıplayan finalist yarışmacı, doğru zamanda selfie çekebilirse, ödülü kazanacak. “Selfie”nin seviyesi yükseldikçe, ödül de katlanacak.