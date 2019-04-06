Berfu Yıldız kimdir?
Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çiftinin evlenme tarihi belli oldu. Haberler ardından Berfu Yıldız’ın hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. İşte, Berfu Yıldız’ın hayatına ilişkin bilgiler
Berfu Yıldız, 1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürürken katıldığı güzellik yarışmasıyla gündeme geldi. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan Berfu Yılmaz, 4. güzel olarak dereceye girdi. Berfu Yıldız 2015 yılındaki Miss International yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti. 2017’de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler'den 2019 şubat ayında evlilik teklifi aldı.
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