Beren top çevirip zaman kazanıyor

Ömür Gedik: Tarih verilerek yapılan boşanma haberleri vardı. Fotoğraflar silindikten sonra kimse mahkemeye de gitmediğine göre ortada sorunlar olsa da boşanma olmadığını anladık zaten.

Beren de yaptığı açıklama ile bunu doğrulamış oldu. Ama haftalardır bu konuyu konuşmaktan sıkıldık aslında.



Cengiz Semercioğlu: Bunu söylemek için neden bir aydır bekliyor anlamış değilim. Madem sorun yok, kameraları gördüğün ilk gün bunu söylersin olur biter. Uzamasının da önüne geçmiş olursun. Boşanma tarihleri bile verildi, “ne oluyoruz” der insan. Gereksiz yere evliliğini tartışma konusu haline getirmez. Bu nedenle ben sorun yok açıklamasını inandırıcı bulmuyorum. Beren top çeviriyor, zaman kazanıyor...



Onur Baştürk: Durulmuşa benziyor. Ama ikili ilişki bu, hiç belli olmaz. Bir anda her şeyi bitirebilirler de... Keza Beren Saat de özel hayatıyla gündeme gelmekten bıkmıştır kesin.

Markette kavga edecek insanlar değil

Beren Saat ve kayınvalidesinin Kuruçeşme’deki bir markette karşılaşıp sözlü olarak kavga ettiği de iddia edildi. Sizce bu evlilikteki esas sorun gelin ve kaynana arasındaki gerilim mi?





Onur Baştürk: Kaynana ve gelin arasındaki bu gerilimi duymayan kalmamıştır şehirde. Anlaşamıyorlar belli. Ama Kenan ve Beren’in ilişkisi ve hayatı bu, anne ve baba dahi olsa kimse karışmamalı. Araya girmemeli. Onlara ne yani?



Ömür Gedik: Gelin ve kaynana arasında bir gerilim olduğu hep söyleniyordu. Vardır da muhtemelen. Ama ben ikisini de tanıdığım için markette sözlü kavga iddiasının külliyen yalan olduğunu düşünüyorum. Ne Beren ne de Kenan’ın annesi toplum içinde o şekilde kavga edecek insanlar.



Cengiz Semercioğlu: Başından beri bu iddia ortaya atılıyor, konuşuluyor. Açıkçası ben de sorunsuz bir gelin-kaynana ilişkisi olduğunu düşünmüyorum bu evlilikte. Baba Yurdaer Doğulu vefat ettiğinde Kenan-Ozan 13-15 yaşındaydı, Serpil Hanım, çocuklarının üzerine titredi. Beren’le de başından beri çok sıcak bir ilişki kurmadığı biliniyor, konuşuluyor.

Bu olaylar neden hep Erkan’ı buluyor

Erkan Petekkaya’nın uçakta olay çıkardığı söylendi, olayın kısa bir videosu da ortaya çıktı. Ama tam olarak ne olduğu anlaşılamadı. Bir iddiaya göre Petekkaya’nın yanındaki kadının, “Alkollü ve beni rahatsız etti” ifadelerinin üzerine ünlü oyuncu “Ben yapmadım” diye isyan etti.





Ömür Gedik: Ben o videodan hiçbir şey anlamadım. Kimin ne yaptığını, ne yapmadığını anlayamadığımız bir videodan yola çıkarak da sırf ünlü diye Erkan Petekkaya’yı suçlamak çok doğru gelmiyor bana.

Videoyu çeken kişinin “of ben buradan ne takipçi kazanacağım şimdi” cümlesi de ünlülerin toplum içindeki içler acısı halini ortaya koymuş oldu. Sonra da neden halkın içine karışmıyor diyorlar.



Cengiz Semercioğlu: Ne olduğu belli değil tamam da neden bu olaylar hep Erkan’ı buluyor? Neden bunlar hep Erkan’ın başına geliyor da başkasının başına gelmiyor? Erkan bu kadar mimlenmişken ekstra dikkatli olmak, özenli ve sabırlı davranmak zorunda. Takipçi artırmak isteyenlerin oyunu da olabilir gerçekten ama bunu bile düşünüp ona göre davranmalı Erkan... Reyting rekorları kıran adamın son iki dizisi tutmadı, böyle giderse kariyeri hızla inişe geçer unutmamalı.



Onur Baştürk: Olayın tam ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden Erkan Petekkaya’yı -her ne kadar geçmişte Nurgül Yeşilçay olayından dolayı sabıkalı olsa da- yargılayamam. Ama tek bildiğim bir şey var: Suçsuz insan, “Ben yapmadım” diye diye vurgu yapmaya, coşmaya gerek duymaz bence. Bir şey yapmamışsan yapmamışsındır. Sakin olursun. Benim tek diyeceğim bu.

Konuşurken biraz daha dikkatli olması lazım

Şeyma Subaşı bir röportajında “Yurtdışına 3-4 günlüğüne gidip geliyorum. O yüzden Melisa’yı çanta gibi yanımda taşıyamıyorum” dedi ve ortalık karıştı. Hatta bazı anneler Subaşı’nın hesabının kapatılmasını dahi istedi. Konsey bu sözlere ne diyor?

Onur Baştürk: Şeyma Subaşı’yla röportaj yapmış biri olarak söylüyorum. Şeyma konuşurken arkadaşıyla konuşuyor gibidir ve lafın nereye gideceğini düşünmez. Kötü niyetli değildir yani. Burada da kötü niyet yok. Aslında başka bir şey demek isterken Melisa’yı çanta yerine koymuş gibi durmuş. Dil sürçmesi yani. Ayrıca annelerin de işi gücü yok mu yani?



Ömür Gedik: İnsan çocuğuna çanta der mi Allah aşkına. Şeyma, kızını her yere götürmeyebilir, yaptığı seyahatler Melisa için de uygun olmayabilir, bunu anlarım ama bunu anlatış şeklini bir anne olarak ben de hiç sevmedim.

Bu hesap kapattıracak bir durum değil tabii, abartmaya gerek yok ama Şeyma bundan sonra konuşurken biraz daha dikkatli olursa iyi olur.



Cengiz Semercioğlu: Onur’a katılıyorum bu konuda. Yani öyle demek istememiştir. Yine de çocuk işin içine girince ekstra dikkat etmeli Şeyma...

Bu sözler doğrudan ibrahim’e

Demet Şener, eski basketbolcu Cenk Küpeli ile ilişkisinin yeni olduğunu belirterek, “Bir şey saklamam hayatımda... Ben özgür bir kadınım. Şu anda çok aşığım. Çok yeni bir ilişkimiz var. Aşk böyle bir şey, adam gibi çıkarsın...” dedi. Sizce bu sözleriyle eski eşi Kutluay’a gönderme mi yaptı Şener?





Cengiz Semercioğlu: Dolaylı değil doğrudan kast ettiği isim İbrahim’den başkası değil. Yıllarca gizli aşk yaşadığı için eski eşine gönderme yapıyor Demet Şener. Özgürlüğü konusunda diyecek bir şeyimiz yok.Boşanmış, bekar bir kadın istediği ilişkiyi yaşar. Ama bu kadar hızlı “çok aşığım” gibi büyük laflar etmek doğru değil. Üç gün sonra yanılmışım demek zorunda kalınca fena oluyor.



Onur Baştürk: Gayet gönderme yapmış. Ben âşık olursam çat diye ortaya çıkar söylerim, “senin gibi gizli gizli yaşamam” diyor eski eşine. Bir yanıyla haklı.

Ama bir yanıyla da aşk bu; çat diye gelir ve darmaduman eder. Ne yapacağını şaşırabilirsin. Mantığın, kurulu düzenin devreden çıkabilir. Onu da göz ardı etmesin derim. Bu aşkın da gözlerinden öperim; pek yakışmışlar.



Ömür Gedik: Birkaç manalı ve göndermeli cümle var tabii bu açıklamada. Yoksa “çok aşığım” der geçerdi, bu kadar uzun uzun anlatmazdı durumu.

Kendi konuşmadığında fotoğraflarını konuşturuyor

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine adından söz ettirdi. Avşar’ın yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafı 58 binin üzerinde beğeni aldı. Peki Avşar’ı sadece şık ve seksi Instagram kareleriyle konuşuyor olmamız “Nerede o eski polemikçi Avşar?” dedirtmiyor mu?





Onur Baştürk: Valla ben özledim polemikçi Hülya Avşar’ı. En son Mehmet Aslantuğ polemiğinde bıraktık kendisini. Avşar’ın çıkışlarını özledim cidden. Bunu da diyeceğim aklıma gelmezdi...



Ömür Gedik: Hülya arada konuşuyor, konuşmuyor değil ama eskisinden çok daha sakin olduğu da ortada. Kendi konuşmadığında da fotoğraflarını konuşturuyor işte. Keşke bu son paylaşımı yoruma açsaydı. Güzel poz, övgü yağdıran çok olurdu.



Cengiz Semercioğlu: Hülya Avşar her zaman Hülya Avşar... Hiçbir şey yapmasa bile Kaya’yla yeniden evlenir mi diye kendinden konuşturur.

3 gün sonra bir şarkı yapar, bir TV programı yapar yine gündeme gelir. Hiçbir şey yapmasa Instagram’a böyle iki fotoğraf atar yine gündeme gelir. Hülya Avşar 24 ayar altın gibidir değerinden bir şey kaybetmez.

Aşırı kas kadına yakışmıyor

Eski manken Deniz Akkaya spor yaparken çekilen görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Ağırlık çalışırken kol kaslarını gösteren Akkaya, takipçilerini şaşırttı.

Ömür Gedik: Fazla kas kadına yakışmıyor ama Deniz’in kaslı fotoğrafı öyle çok rahatsız edici gelmedi bana. Bir de normal, kendi haline bıraktığında bu kadar kaslı görünmüyordur.



Cengiz Semercioğlu: Kadına aşırı kas kadar yakışmıyor ama Deniz’in kasları o kadar rahatsız etmedi beni.



Onur Baştürk: Aşırı kas bence de kadına yakışmıyor. Ama Deniz Akkaya gibi uzun boylu kadınların dozunda kas yapmasını destekliyorum.