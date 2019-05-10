Beren Saat’ten trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgiliyle (Efe Güray) yeni fotoğraf
35. Yaş gününde trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe’yi anan Beren Saat’ten yeni paylaşım geldi. Kenan Doğulu ile evini ayıran Beren Saat, Efe Güray ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'nin Yıldızları yarışmasıyla tanınan Beren Saat, çocukluk arkadaşı ve ilk aşkı olan Efe Güray'ın desteğiyle yarışmaya katılmıştı. Yarışmadan ikinci olduktan sonra evine dönen Beren Saat, Efe Güray'ın hayatını kaybettiği haberini almıştı. Elim bir trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat ettiğinde 19 yaşındaydı. Efe Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu. Spordaki ve derslerindeki başarılarıyla öğrenimini burslu olarak sürdürüyordu.
Beren Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray’ ile ilgili şunları söylemişti: “Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."
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