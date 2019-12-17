Beren Saat'ten 'Atiye' itirafı

Saat, dergiye verdiği röportajda 27 Aralık’ta ekranda olacak “Atiye” dizisiyle ilgili şunları söyledi:

“Atiye hem canımı yakan, hem beni derinleştiren bir yol arkadaşı. Umarım yolu açık olur. Bunu Fatmagül’de ve Ela’da da derinden hissetmiştim. Bazı hikayeler sizden büyüktür ve insanların faydalanması için popüler kültür üzerinden anlatılmalıdır. Atiye’nin hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak.”