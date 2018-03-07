Berdan Mardini kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?

Pek çok müzikal çalışma ve albüme imza atan Berdan Mardini, özellikle seslendirdiği aşk şarkıları ile biliniyor. Berdan Mardini hakkında araştırma yapan hayranları, sanatçının özel yaşamına dair detaylara ulaşma çalışıyor. Peki Berdan Mardini kimdir ve kaç yaşında? Aslen nereli? İşte detaylar...
BERDAN MARDİNİ KİMDİR?
5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.
Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu.
90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini ilk albümünü 2000 yılında çıkarmış ancak teknik problemler nedeniyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.
2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yapmıştır.
ALBÜMLERİ
2002 Aman Aman
2004 Türküler
2004 Sen Var Ya Sen
2005 Senden Çocuğum Olsun
2006 Annem Kızıyor
2008 Hazır mısın?
2011 Çek Tetiği
2013 Dur Bari
2016 Kimim Ben
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