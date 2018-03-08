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Benzerlik olağan bir rastlantı

Manuş Baba, “Eteği Belinde” şarkısının çalıntı olduğunu iddia eden besteci Atilla Yılmaz’ın açtığı davanın reddini istedi.

Özge EĞRİKAR /İSTANBUL
08.03.2018 - 16:23 | Son Güncelleme :

Besteci Atilla Yılmaz, “Senden Gayri” adlı eserini izin almadan değiştirerek “Eteği Belinde” şarkısında kullandığı iddiasıyla Manuş Baba’ya tazminat davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Yılmaz, 51 bin liralık tazminat talebinde bulundu.
Davanın reddini isteyen Manuş Baba ise kendisini şu sözlerle savundu: “Bu eser Youtube’da 165 milyon kez izlenmiş ve bizzat tarafımdan bestelenmiştir. Davacıya ait eserle benim eserimin ara nağmelerinin benzer olmasından bahisle, iki eserin aynı ya da benzer olduğu söylenemez. Ara nağmelerdeki benzerliğin bir rastlantı olduğu sabittir. Dava reddedilsin.”
Manuş Baba’nın avukatı da “Davaya konu ara nağmeler, her musiki eserde bulunması mümkün olan yedi nota üzerine kurulu bir motiftir. Bu itibarla benzerliğin olağan bir rastlantı olduğu sabittir” diye savunma yaptı.
Avukat, davaya konu ara nağmenin ayrıca başka eserlerin ara nağmeleriyle de benzerlik taşıdığını belirterek “Gözlerin İstanbul”, “İstek”, “Sevmezsin Yar” ve “İki Keklik” adlı şarkıların da incelenmesini istedi.
 

 

Etiketler: manuş baba , manuş baba eteği belinde , Atilla Yılmaz
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