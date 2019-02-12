Bensu Orhunöz kimdir kaç yaşında?
Bensu Orhunöz, bir dönemin çok izlenen dizilerinden birisi olan Bizimkiler'de rol almıştır. Oyunculuk kariyerinin büyük bir kısmını tiyatroya adayan Bensu Orhunöz, son günlerde gündemdeki isimler arasında yer alıyor. Peki, Bensu Orhunöz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Bensu Orhunöz, 3 Temmuz 1965 tarihinde dünyaya geldi. 1988 yılında, Saint Michel Fransız Lisesinden mezun oldu. Ardından, lisans eğitimini, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı "tiyatro" bölümünde tamamladı.
Bizimkiler dizisindeki çekirdek ailenin kızı "Bilge" rolüyle tanındı. Orhunöz, Şehir Tiyatroları'nın kadrolu sanatçısı olup, sinema ve dizi filmlerde de rol almaktadır.
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