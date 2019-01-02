"Benim ince ruhlu arkadaşım"
Oyuncu Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
Hülya Koçyiğit, yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Filiz Akın'ın doğum gününü sosyal medyadan, beraber çekilmiş olan fotoğrafını paylaşarak kutladı. Koçyiğit paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: Benim zarif, nazik, güzel, ince ruhlu canım arkadaşım. Sana sağlık, bereket ve huzurla geçireceğin bir yaş diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.
Filiz Akın ise sosyal medya hesabından doğum günü ile ilgili "Bugün benim doğum günüm İlk paylaştığımda takipçilerimden daha çok beğeni alan bir tbt ile... Bugüne kadar verdiğiniz,sevgi, ilgi , moral en büyük hediyem oldu... Hepinize çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız ... yazarak bir paylaşım yaptı.
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