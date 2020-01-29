Haber Giriş: 29.01.2020 - 18:40,
Benim ilk göz ağrım, biricik kızım! Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü bu sözlerle kutladı
Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Ünlü televizyoncu bu paylaşımının altına " Benim ilk göz ağrım biricik kızım iyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin... Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun :) notunu düştü.
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