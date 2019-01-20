Beni öldü sandılar!
Keşan'da öldürülen bir kadın haberine Didem Kınalı'nın fotoğrafının yayınlanması, ünlü oryantale büyük şok yaşattı.
Didem Kınalı, "Geçtiğimiz sabah yatağımdan şokla uyandırıldım. Keşan'da işlenen bir cinayette hayatını kaybeden oryantal Didem Uslu'yla beni karıştırarak, habere fotoğrafımı koymuşlar. İlk arayan annem oldu. Kadının yüreği ağzına gelmiş. Gün boyunca telefonum susmadı. Daha sonra internet sitesinden benim fotoğraflarımı kaldırdılar. Hayatını kaybeden kişi benim meslektaşım. Onu da geçtim insan öldürülmüş. Bu çok kötü bir şey. Adımın ve fotoğraflarımın karıştırılarak koyulması beni ve arkadaş çevremi çok üzdü. Oryantal Didem Uslu'ya Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
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