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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.01.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Beni öldü sandılar!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Beni öldü sandılar!

Keşan'da öldürülen bir kadın haberine Didem Kınalı'nın fotoğrafının yayınlanması, ünlü oryantale büyük şok yaşattı.

Didem Kınalı, "Geçtiğimiz sabah yatağımdan şokla uyandırıldım. Keşan'da işlenen bir cinayette hayatını kaybeden oryantal Didem Uslu'yla beni karıştırarak, habere fotoğrafımı koymuşlar. İlk arayan annem oldu. Kadının yüreği ağzına gelmiş. Gün boyunca telefonum susmadı. Daha sonra internet sitesinden benim fotoğraflarımı kaldırdılar. Hayatını kaybeden kişi benim meslektaşım. Onu da geçtim insan öldürülmüş. Bu çok kötü bir şey. Adımın ve fotoğraflarımın karıştırılarak koyulması beni ve arkadaş çevremi çok üzdü. Oryantal Didem Uslu'ya Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. 

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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