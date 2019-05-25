'Beni nasıl tanımazsın?'
Tasarımcı Fatma Senem Erdem, “Üç çantamı ödünç aldı, geri vermedi” diyerek Gülşen’den şikayetçi olmuştu. Ünlü şarkıcı, “Şahsı tanımam” deyince takipsizlik kararı çıkmıştı ama Erdem karara itiraz etti: Beni tanır, şahitlerim de var
İddiaya göre tasarımcı Fatma Senem Erdem, Gülşen'e değeri 50 bin lira olan üç pahalı çantasını ödünç verdi ama bir daha geri alamadı.
Bunun üzerine Erdem, Gülşen'den şikayetçi oldu. Savcılık da konuyla ilgili soruşturma başlattı.
'VERDİĞİMİ GÖRDÜLER'
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; İfadesi alınan Gülşen "Şahsı tanımam" deyince savcılık soruşturmayı kapattı. Erdem, takipsizlik kararına itiraz etti.
Tasarımcı, "Benim tanıklarımı dinlemediniz. Evimin alt katındaki kuaförün sahibi ve çalışanları, çantaları verdiğimi gördü" dedi.
İddiaya göre tasarımcı Fatma Senem Erdem, Gülşen'e değeri 50 bin lira olan üç pahalı çantasını ödünç verdi ama bir daha geri alamadı.
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