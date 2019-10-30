Beni gelin sanıp tebrik edenler oldu
Gülşen, önceki akşam Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kıbrıs’ta sahneye çıktı.
Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’deki konser öncesi beyaz bir elbiseyle kameraların karşısına geçen şarkıcı, yaşadığı ilginç olayı anlattı, “Yabancı misafirler arasında beni gelin sanıp tebrik edenler oldu” dedi. Gülşen, oyunculuğa sıcak bakıp bakmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Çok küçük bir şey olabilir belki. Ama uzun vadeli bir iş olması, o işin eğitimini alan insanlara saygısızlık. Herkes iyi bildiği işi yapsın. Herkes istediğini yapmakta özgür ama ben şarkı söylerken kendimi daha iyi hissediyorum.”
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