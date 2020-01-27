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Haber Giriş: 27.01.2020 - 11:56,Son Güncelleme:/

Bengü'den çağrı: İnsanların hayatları başlarına yıkılmışken sessiz kalın be arkadaş!

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Bengü'den çağrı: İnsanların hayatları başlarına yıkılmışken sessiz kalın be arkadaş!

Elazığ 3 gün önce 6,8'lik depremle sallandı. Yaşananların ardından arama kurtarma ekipleri olay yerine akın etti, depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı. Bengü, bazı sosyal medya kullanıcılarını daha duyarlı olmaya çağırdı.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabında şu mesajı yayınladı:     

"Biraz izleyince bile insanın içi kan ağlıyor... Kimseyi yargılamak haddim değil ama tutamadım kendimi... Kalbim kaldırmıyor çünkü benim... Tamam gezin tozun, yiyin için de bari enkaz altında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımız çıkarken, insanların hayatları başlarına yıkılmışken, anneler bebekler yaşam savaşı verirken az sessiz kalın ben arkadaş!"     

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (27.01.2020)İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...
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