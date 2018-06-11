Bengü Selim Selimoğlu ile ayrıldı mı?
Bengü Selim Selimoğlu aşkı için yeni iddialar ortaya atıldı. 7 Mayıs Pazartesi günü nişanlanan çift, mutlu devam eden birliktelikleriyle magazin gündeminin ön saflarında yer almaya devam ediyor. Son olarak ortaya atılan iddia, evlilik hazırlığındaki çifti derinden yaraladı. Bengü Selim Selimoğlu ile ayrıldı söylentilerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü sanatçıdan açıklama geldi
Bir yıldır birlikte olduğu Selim Selimoğlu ile 7 Mayıs'ta nişanlanan ve bu yaz düğün yapmayı planlayan Bengü, genç işadamı ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından müstakbel eşi Selim Selimoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Bengü, '29 Ağustosta evleneceğiz' dedi
İşte Bengü'nün açıklaması; Yakınlarım sabah birkaç internet sitesinde çıkan ‘ayrıldılar’ haberlerini ilettiler. Allah korusun! Hatta müjdemi bu vesileyle vermiş olayım; biz 29 Ağustos’ta evleniyoruz. Ne olur böyle kötü şakalar yapmayın… Durduk yere bizim ve sevdiklerimizin yüreğini hoplatmayın. Herkese sevgiler.
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