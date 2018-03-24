'Benden bile saklıyor'
Avukat Sibel Önder’in öyküsü film oluyor. Senaryoyu Sinem Öztürk yazdı, yapımcı Mustafa Uslu cast çalışmalarına başladı. Öztürk, “Eşim oyuncu kadrosunu benden bile saklıyor” diyor.
Sinem Öztürk, 2009 yılında Antalya’da tecavüze uğrayarak vahşi şekilde öldürülen 16 yaşındaki Sezgi Kırıt’ın katillerinin bulunmasını ve cezalandırılmasını sağlayan avukat Sibel Önder’in yaşadıklarını film senaryosu haline getirdi. Oyuncu, Ayşe İlker Turgut’la birlikte yazdığı senaryoyu “Ayla” filminin de yapımcısı olan eşi Mustafa Uslu’ya teslim etti.
Mustafa Uslu’nun “Meleklerin Avukatı” adı verilecek filmin cast çalışmalarına başladığını belirten Sinem Öztürk, eşinin oyuncu kadrosunu sır gibi sakladığını söyledi:
“Eşim kadro hakkında bilgi vermiyor, benden bile saklıyor. Ama kim oynarsa oynasın bu filmin çok ses getireceğine inanıyorum. Kadro belli olur olmaz çekimlere başlanacak.”
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