Berrak Tüzünataç önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Kameraları fark edince “Haberci arkadaşlar gelmiş, bekletmeyeyim” deyip kapıya çıktı. Eskiden muhabirlerden kaçan, çoğu kez kavga eden Berrak Tüzünataç’ın bu hali şaşırttı.

"Özel hayatı burada konuşmayalım”

Oyuncu, hayretler içinde kalan muhabirlere “Bendeki değişimin farkında değil misiniz? Eskiye göre; ne kadar farklıyım! Hâlâ görmüyor musunuz?” Tam bu sırada sevgilisi Berk Suyabatmaz ile ilgili art arda sorular geldi. Berrak Tüzünataç “Bakın şimdi olmadı, ama! Özel hayatı burada konuşmayalım” deyip güldü.





