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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
24.05.2018 - 16:50, Son Güncelleme:

"Ben yaşıyorum arkadaşlar" Çok acı bir sosyal medya kazası

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"Ben yaşıyorum arkadaşlar" Çok acı bir sosyal medya kazası

MERHUM sanatçı Neşet Ertaş’ın eski eşi, ses sanatçısı Leyla Ertaş’ın erkek kardeşi Kazım Yetiş (48), İzmir’de yaşamını yitirdi. Leyla Ertaş’ın Facebook hesabından ise ’Son biricik kardeşimi de kaybettim’ notuyla yanlışlıkla kardeşinin fotoğrafı yerine müzisyen arkadaşı Tülün Bezirci Kocademir’in fotoğrafı paylaşıldı. Yakınlarının haber vermesiyle durumdan haberdar olan Kocademir, "Arkadaşlar ben yaşıyorum, çok şükür" paylaşımı yaptı.

’Bozkırın Tezenesi’ olarak adlandırılan merhum Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş’ın eski eşi, Türk halk müziği sanatçısı Leyla Ertaş’ın erkek kardeşi, 3 çocuk babası Kazım Yetiş, İzmir’de geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetiş’in cenazesi İzmir’de toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından dün uçakla Antalya’ya dönen Leyla Ertaş, vefat haberini, "Canım arkadaşlarım. Son biricik kardeşimi de kaybettim. Canım benim, kardeşim, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Allah rahmet eylesin, bizlere, yavrularına sabırlar versin canım" notuyla paylaştı.

YEĞENİ YANLIŞLIKLA FOTOĞRAF EKLEDİ

Ancak bir süre sonra Leyla Ertaş’ın küçük yeğeni telefonla oynarken, yanlışlıkla notun altına Ertaş’ın müzisyen arkadaşı Tülün Bezirci Kocademir’in fotoğrafını ekledi. Leyla Ertaş’ın mesajını okuyan arkadaşları ve hayranları başsağlığı mesajları yazdı. Bir süre sonra mesajla birlikte paylaşılan Tülün Bezirci Kocademir’in fotoğrafını fark edenler, Kocademir’i arayarak durumu bildirdi.

Ben yaşıyorum arkadaşlar Çok acı bir sosyal medya kazası



’HAYATTAYIM’ PAYLAŞIMI

Tülün Bezirci Kocademir’in yakınları da ’Ablamız hayatta, yaşıyor, merak etmeyin’ paylaşımları yaptı. Büyük şaşkınlık yaşayan Kocademir de sosyal medya hesabından hayatta olduğunu belirterek, "Arkadaşlar ben yaşıyorum, çok şükür" paylaşımı yaptı.

’PAYLAŞIMI GÖRMEDİM, ÖZÜR DİLERİM’

Arkadaşlarının aramasıyla durumdan haberdar olan Leyla Ertaş fotoğrafı kaldırarak özür diledi. Yanlışlıktan dolayı çok üzüldüğünü ifade eden Leyla Ertaş, "Başta arkadaşım Tülün Bezirci Kocademir olmak üzere tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Kocademir Ailesi’ni, dostlarını ve arkadaşlarımızı üzdüm. Paylaşımı yakınlarıma sildirdim. Kendim de görmüş değilim" dedi.

Ben yaşıyorum arkadaşlar Çok acı bir sosyal medya kazası

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