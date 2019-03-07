'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Saba Tümer, önceki gün çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Tümer, erkekleri kızdıracak bir açıklama yaptı.
"Benim erkeklerden en büyük şikayetim gösterdikleri gibi adam olmamaları. Gösterdikleri başka, esasları başka. Ben tanıdığım bir çok erkekten daha delikanlıyım. Herkes delikanlıyı oynuyor. Bunu ilişki anlamında değil, arkadaşlık anlamında söylüyorum. 'Onu yaparım', 'bunu yaparım' ama yapmaya gelince yok. Ben bir şeyi 'yaparım' diyorsam yapıyorum. Erkekler çok fazla atıp tutuyorlar."
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