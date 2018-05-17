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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.05.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

'Ben o eli tutmuş olsaydım, zaten bırakmazdım' Çok konuşulacak açıklamalar

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'Ben o eli tutmuş olsaydım, zaten bırakmazdım' Çok konuşulacak açıklamalar

Bir dönem adı Deniz Seki ile anılan işadamı Murat Karabova çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Şarkıcı Deniz Seki, nişanlısı Faruk Salman'dan ayrıldıktan sonra aşk defterini bir süreliğine kapatmıştı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Seren Serengil'in nişanına işadamı Murat Karabova ile katılınca çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir süre Murat Karabova ile görüşen Seki, tanışma aşamasında işadamı ile yollarını ayırdı.

Ben o eli tutmuş olsaydım, zaten bırakmazdım Çok konuşulacak açıklamalar

Çeşme’de işletmeci Tayfun Topal ile el ele görüntülenen ünlü şarkıcının bu fotoğrafları kafaları karıştırdı. Sürpriz aşkın ardından işadamı Murat Karabova ilk kez ‘Duymayan Kalmasın’ programına konuştu. Karabova; ‘son pişmanlıklar fayda etmez’ dedi.
Ben o eli tutmuş olsaydım, zaten bırakmazdım Çok konuşulacak açıklamalar

İşte Murat Karabova’nın açıklamalarından satırbaşları…

Deniz Hanım’la güzel vakit geçirdik, dertleştik, konuştuk. Son dönemde sanatçı olduğu için birkaç yakın arkadaşı, fikir üretmeye başladı bizim için. Bizim görüşmemize karışılmaya başlandı.

Yakınları da ‘güzel yakıştınız. El ele çıkın’ gibi söylemlerde bulundu. Ben de bunun şu anda olamayacağını. Deniz’e de bu tür ilişkide ben kimseyi dinlemeyeceğimi gerçeklerle yaşayacağımı ve gerçeklerle yaşatacağımı anlattım.

İnsanların karışması beni biraz endişelendirdi. Ben bu konularda titiz bir adamım. Çünkü elini tuttuğum kadının sonuna kadar arkasında olmam gerekiyor.

Bu durum beni huzursuz etmeye başlayınca, ‘1 hafta 10 gün birbirimize müsaade edelim. Nerede olacağımızı, ne şekilde olacağımızı görelim.’ Dedik.

Sonra Deniz beni Çeşme’ye çağırdı. Ben gitmedim, işlerim vardı. Çeşme’de bir takım şeyler gördük, bir takım şeyler ortada. Ben şunu bilirim.  Güzel bakmıştır, güzel sevmiştir. Duyguları olan bir kadın. Ben belki bir adım geride durup etüt yapmadık istedim.  Olanlar benim biraz son dönemde ilgisizliğimdir. 

Ben o eli tutmuş olsaydım, zaten bırakmazdım. Ama benim bu eli tutabilmem için zamana ihtiyacım vardı. Hızlandırılmış durumları sevmiyorum. Ama o bu sürece sabır gösteremedi. Bir tane gerçek var. Onu da o biliyor. Bu yaşananlardan sonra son pişmanlık fayda etmez. Herkes gerçekten iyi olsun, ben çok istiyorum.  

 

 

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