Ben mayo kullanmadan yanıyorum
Bülent Ersoy, önceki gün Yalova’daki TermaCity Otel’in açılışında sahneye çıktı.
Konser öncesi basın mensuplarıyla kral dairesinde bir araya gelen Ersoy, bronzluğunu fark edip nerede tatil yaptığını soran muhabire şu yanıtı verdi: “
İspanya-Marbella’daydım. Sizi çok seviyorum ama tatilde görüntülenmek istemiyorum. Çünkü ben hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella’daki çıplaklar kampında rahatım!”
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