Ben karışmam
Oya Başar, Amerika’da oyunculuk eğitimi alan kızı Ayşe Kırca ile görüntülendi. Kızının Türkiye’den teklif aldığını belirten Başar, “Teklifleri kızım değerlendiriyor, ben karışmam” dedi.
Oya Başar, Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca ile önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kızıyla alışveriş yapan Başar, muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Amerika’da sinema-televizyon ve oyunculuk okuyan kızının Türkiye’den teklifler aldığını belirten Başar, “Gelen teklifleri kızım değerlendiriyor, onun tercihlerine karışmam. Kendi hakkında karar verecek yaşa geldi, istediği proje içinde yer alabilir” dedi. Ayşe Kırca daha önce Amerika’da çekilen bir filmde rol almıştı.
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