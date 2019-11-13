Ben Fero kimdir, kaç yaşında? Gerçek adı ne?
Rap dünyasına hızlı bir giriş yapan Ben Fero, sosyal medya paylaşımları ve kendine has tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ben Fero, Mahallemiz Esmer, Kimlerdensin, 3-2-1, Babafingo, Demet Akalın ve Biladerim İçin gibi parçalarıyla tanınıyor. Peki, Ben Fero kimdir, kaç yaşında? Gerçek adı ne?
Ferhat Yılmaz sanat dünyasında bilinen adıyla Ben Fero, 1991 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde dünyaya geldi. 2009-2014 arasında Sabancı Üniversitesi’nde okuduğum dönemde İstanbul’da beş yıl yaşadı ancak daha sonra İzmir'e döndü. 2005-2010 seneleri arasında çok yoğun olarak Türkçe rap dinledi. Sonrasında üniversite ve askerlik sebebiyle hobilerine ara verdi ancak ilham aldığı Ezhel'in yolundan giderek rap dünyasına adım attı.
Sadece bir yılda Türkiye'nin en çok dinlenen isimlerinden birine dönüşen Ben Fero, Demet Akalın ile çektiği kliple uzun süre ardından söz ettirdi.
Mahallemiz Esmer, Kimlerdensin, 3-2-1, Babafingo, Demet Akalın ve Biladerim İçin gibi önemli parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı.
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