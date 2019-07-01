Ben Fero kimdir, gerçek adı ne?
Rap dünyasına hızlı bir giriş yapan Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısının klibi son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Ben Fero'nun klibinde ismi şarkıda geçen Demet Akalın’ın yanı sıra Pascal Nouma ve ünlü Youtuber Berkcan Güven de yer alıyor. Peki, Ben Fero kimdir?
Almanya’ya yaşayan bir ailenin çocuğu olan Ben Fero, 1991 yılında Almanya’nın Berlin’den önceki başkenti Bonn şehrinde dünyaya geldi. Asıl ismi Ferhat olan sanatçının babası Trabzon, annesi Sivaslıdır. Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, henüz 8 yaşındayken rap müziğine ilgi duymaya başladı. 2005-10 yılları arasında üniversite eğitimini tamamlarken aynı zamanda amatör olarak rap denemeleri yaptı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı ‘Mahallemiz Esmer’ parçası oldu.
Ben Fero geçimini, İzmir’de faaliyetlerini sürdüren özel bir firmanın satış departmanında çalıştı. "Kimlerdensin" adlı 2. parçasından sonra müzik kariyerine odaklandı.
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