Ben Fero kimdir? Ben Fero kaç yaşında ve nereli?
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ben Fero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Ben Fero kimdir? İşte, Rap dünyasına hızlı bir giriş yapan Ben Fero'nun biyografisi...
Almanya’ya yaşayan bir ailenin çocuğu olan Ben Fero, 1991 yılında Almanya’nın Berlin’den önceki başkenti Bonn şehrinde dünyaya geldi. Asıl ismi Ferhat olan sanatçının babası Trabzon, annesi Sivaslıdır. Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, henüz 8 yaşındayken rap müziğine ilgi duymaya başladı. 2005-10 yılları arasında üniversite eğitimini tamamlarken aynı zamanda amatör olarak rap denemeleri yaptı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı ‘Mahallemiz Esmer’ parçası oldu.
Ben Fero geçimini, İzmir’de faaliyetlerini sürdüren özel bir firmanın satış departmanında çalıştı. "Kimlerdensin" adlı 2. parçasından sonra müzik kariyerine odaklandı.
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